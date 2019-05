PS Now

Arriba PlayStation Now: Què és i quins jocs té?

Aquest servei de videojocs via streaming permet accedir a títols de Sony sense tenir el joc físicament

ELSOTANOPERDIDO Després de debutar amb èxit al Regne Unit, PlayStation Now (PS Now), el servei de videojocs via streaming que ens permet accedir a títols de PlayStation 4, PlayStation 3 i PlayStation 2, des de PC o PS4, ja està disponible des d'aquests dimarts, 12 de març, en diversos països europeus, entre ells Espanya, Itàlia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Suècia. La gràcia: poder disposar d'un ampli ventall de jocs allotjats al núvol, sense necessitat de tenir-los físicament ni descarregats a la videoconsola.



En total, PlayStation Now permet jugar en streaming a més de 600 jocs de PlayStation i, a més, en els casos dels títols de PS4 i PS2 també es poden descarregar directament a la consola PS4 per poder jugar sense connexió i a la resolució nativa del títol.



El catàleg de jocs de PlayStation Now inclou títols de com: 'Red Dead Redemption', 'Bloodborne', 'The Last of Us' i 'God of War III Remastered'; grans èxits com 'Mortal Kombat X', 'For Honor' o 'WWE 2K18'; i obres per als més petits de la casa, com 'LEGO Batman III: Más allà de Gotham', 'Ratchet & Clank: Todos para uno' o 'Sonic Generations'.



A través de la consola, PlayStation Now ens donarà l'opció de descarregar jocs de PS4 al disc dur. Pel que fa a l'opció de jugar en streaming, es pot parar i continuar després en el mateix punt on s'ha deixat la partida, independentment de si es juga en PS4 o PC gràcies a l'emmagatzematge al núvol.







Més informació a elsotanoperdido.com