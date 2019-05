Els cinc somnis eròtics més comuns

Tots els humans somiem però de vegades aquestes històries sexuals ens deixen alguna cosa perplexos

G.T. Tots els humans tenim una cosa en comú: els somnis. Es produeixen durant el descans, en la fase REM, encara que moltes vegades no els recordem en despertar. En altres paraules, somiar és una cosa inevitable, independentment que el seu contingut sigui un malson, una estranya història, o un somni eròtic.



Quan Morfeo ens introdueix en una fantasia sexual a través del somni, ens despertem excitats i una mica confusos: ens espanta pensar la raó per la qual tenim trobades íntimes amb altres persones. No obstant això, el significat dels somnis eròtics no sempre va relacionat amb el sexe, segons el psicòleg Ian Wallace, que ha interpretat uns 150.000 somnis al llarg de 30 anys de pràctica professional.



Així que si somies que et fiques al llit amb el teu cap o amb la parella d'una amic / a, creus que existeix en la vida real aquesta pulsió sexual? En la literatura trobem molta informació sobre la interpretació dels somnis i una cosa en la que coincideixen molts dels autors és que no cal prendre's els somnis al peu de la lletra. A continuació, desvetllem els somnis eròtics que més comuns resulten.





Mantenir relacions íntimes amb el teu cap

Ser infidel en els somnis

Tenir relacions amb algú del teu mateix sexe

Dormir amb algú que no t'agrada

Trobada sexual amb un famós

Aquest somni es podria traduir com un desig de tenir el control i el poder sobre la teva vida, la teva carrera ... Potser vegis comportaments en el teu cap que admires i vols incorporar en la teva conducta.L'estat de la relació amb la nostra parella és una de les coses que més ens preocupen i és normal que ens portem aquest desassossec al llit. Alguns psicòlegs, com Wallace, sostenen que aquest comportament en somnis denota la manca de confiança en un mateix, la baixa autoestima, el creure que s'ha perdut l'atractiu, por a l'abandonament ...No obstant això, altres professionals van més enllà i afirmen que és un senyal que alguna cosa no va bé en la relació. La persona que ha estat infidel en somnis nota que no té la suficient atenció de la seva parella i fins i tot pensa que li estan posant les banyes.Quan una persona heterosexual es fica al llit amb algú del seu mateix sexe en somnis no vol dir que sigui homosexual o bisexual. Segons Wallace, aquest somni reflecteix que aquesta persona està a gust amb el seu propi cos, es troba en procés de acceptar-se a si mateix i té la ment oberta.Per exemple, tens sexe amb aquest / a company / a del treball pel que mai t'havies interessat d'aquesta manera. Aquest somni no vol dir que hagis de canviar la teva forma de mirar-lo; simplement indica que hi ha una proximitat física o emocional amb aquesta persona. Podria ser, per exemple, un somni derivat de passar molt temps amb ella.Tots hem tingut ídols i mites amb qui fantasiejar. Quan durant un somni t'enrollis amb un famós, vol dir que et sents especialment bo / a en algun aspecte de la teva vida: treball, estudis, paternitat ... Aquest somni representa el reconeixement, segons sosté Wallace.En definitiva, és inevitable que les persones somiem i que es colin episodis eròtics que ens deixin dubitatius o ens alterin en despertar-nos. Però tal com sostenen molts psicòlegs entre els quals es troba Ian Wallace, tot i que els somnis eròtics poden coincidir amb coses que hem viscut o fantasiejat, és només un somni i el significat sol ser un altre.