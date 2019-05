Vídeo: Redueixen un home amb un ganivet de grans dimensions a Viladecans

La Policia Local de Viladecans (Barcelona) va detenir divendres el vespre un home després de reduir-lo perque amenaçava amb autolesionar-se amb un ganivet de grans dimensions.



Segons han informat fonts municipals, l'home és va desplaçar des de la plaça de la Vila fins al mercat, on demanava a crits a botigues i clients que li donessin diners. Va ser allà, on va robar un ganivet de grans dimensions d'una peixeteria.



En un vídeo gravat per una veïna es pot apreciar que el policia que l'acaba reduïnt va aprofitar un moment en què l'home va baixar l'arma. Un cop al terra, diversos companys de la Policia Local el van ajudar a detenir-lo