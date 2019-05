PP i Cs acusen Manuel Cruz de donar suport a absolució en el judici del procés procés

El president del Senat assegura que "una sentència absolutòria (en el judici de l'1-O) ho reconciliaria tot"

Dirigents del PP i de Ciutadans han acusat aquest dissabte el president del Senat, Manuel Cruz, de pronunciar-se a favor d'una sentència absolutòria en el judici del procés i li han demanat que es retracti de les seves paraules.



"Exigeixo a Manuel Cruz que retiri aquestes paraules i respecti el treball dels els nostres servidors públics", ha dit el president de Cs, Albert Rivera, en al·lusió a l'entrevista que publica El País, en què Cruz afirma que una sentència absolutòria del Suprem en el judici del procés suposaria un escenari que "ho reconciliaria tot".



En un missatge al seu compte de Twitter, Rivera ha afegit que "el president del Senat posat pel (president del Govern, Pedro) Sánchez i el PSOE pressiona els jutges perquè absolguin els separatistes que van donar un cop a la democràcia".



Es tracta d'"una ingerència intolerable", diu per acabar.



En termes similars, el president del PP, Pablo Casado, ha subratllat que "és una vergonya inadmissible en democràcia".



El president del Senat, ha dit el líder popular, "reclama avui als magistrats del Suprem que absolguin els processats per donar un cop contra la nostra democràcia".



"Exigim que es retracti i demani disculpes per tan indecent ingerència", conclou el tuit de Casado.



També el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha criticat Cruz per actuar "com a militant del PSC i no com a president de la Cambra Alta".



"Hem exigit a la taula del Senat que suspengui el senador Romeva immediatament i demanarem que es retracti en el seu intent per pressionar els tribunals a favor dels presos colpistes", subratlla el dirigent popular també a través de les xarxes socials.



Raül Romeva, d'ERC, és un dels cinc parlamentaris -els altres quatre són diputats- que estan en presó preventiva pel seu processament en el judici del procés.



Cruz afirma en l'entrevista d'El País: "Hi ha un escenari que podria reconciliar-ho tot i és que hi hagués una sentència absolutòria, és una possibilitat. Si no és així, sembla clar que generarà una resposta a Catalunya perquè els sectors independentistes reaccionaran".



A la mateixa entrevista, el president del Senat adverteix fins i tot de la possibilitat que aquests mateixos sectors "intentin extreure un rendiment electoral del malestar" de la ciutadania. E