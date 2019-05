Condemnen a presó un advocat per quedar-se 100.000 euros d'una família arruïnada

El Suprem condemna també inhabilita aquest lletrat

EFE El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de dos anys i mig de presó a un advocat de Lleida (Segrià), per quedar-se la indemnització de 100.000 euros que va rebre una família per la mort d'un dels seus membres en un accident, fent-los creure que destinaria aquesta suma a renegociar els seus deutes.



A la seva sentència, la sala penal del Suprem desestima el recurs que va presentar la defensa de l'advocat, Pere Rubinat, contra la condemna de dos anys i mig de presó i inhabilitació per exercir de lletrat que li va imposar l'Audiència de Lleida al desembre del 2017.



L'advocat era assessor d'una família de Lleida que es dedicava a l'explotació agrícola a diverses finques de la seva propietat a Torregrossa (Pla d'Urgell) i que, a final de 2008, amb la crisi econòmica, va acabar arruïnada i es va plantejar la possibilitat de renegociar els seus deutes en un concurs de creditors.



Al novembre del 2011, un dels membres de la família va morir en un accident de trànsit, per la qual cosa van rebre una indemnització de 123.812 euros.



Segons el Tribunal Suprem, l'advocat, "coneixedor de les dificultats econòmiques per les quals travessava la família", els va proposar utilitzar la indemnització rebuda per renegociar els deutes de la família o acudir a les subhastes per tornar a comprar els béns que havien format part del seu patrimoni.



Això no obstant, afegeix la sentència, el processat no va destinar cap quantitat a pagar als creditors ni a renegociar els deutes, sinó que la va destinar a les seves pròpies despeses personals i professionals.



Atès que seguien patint dificultats econòmiques, la família va sol·licitar a l'advocat poder disposar dels diners de la indemnització, a la qual cosa el condemnat va respondre amb diferents excuses fins que, a partir de juny del 2014, els va lliurar 14.000 euros.

Davant la insistència de la família perquè els tornés la resta dels diners, l'advocat els va expedir una minuta en què xifrava els seus honoraris en 105.000 euros més IVA, cosa que equivalia a la suma de la indemnització que es va embutxacar.