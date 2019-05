La Caixa de Solidaritat demana 700.000 euros per aixecar els embargaments dels encausats pel jutjat 13

"Hem parat el cop, però no hem resolt el problema". Així ho ha manifestat aquest dissabte Ernest Benach, vicepresident de l'Associació Foment de la Caixa de Solidaritat. De fet, els 2,1 milions d'euros que faltaven de la fiança que el jutjat d'instrucció número 13 havia imposat als 17 processats per malversació per l'1-O es van dipositar aquest dijous procedents de la Caixa de Solidaritat i altres orígens.



Com ha explicat Benach, hi ha 17 persones amb els seus comptes corrents embargats i que els diners que es demanaven, 5,8 milions d'euros, es van dipositar amb una aportació dinerària de 5,1 milions i 0,7 que s'han fet a partir d'embargaments de propietats de les persones afectades. Per això, ha fet una crida per assolir els 700.000 per aixecar els embargaments de les propietats dels encausats. Així mateix, ha manifestat que s'ha d'anar més enllà "per donar respostes a totes les agressions que hi ha i la repressió que s'està patint".