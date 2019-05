Puigdemont: «El gest era nomenar catalans per presidir cambres perquè suspenguin els representants dels catalans»

L'expresident fa una crida a "respondre" a la suspensió votant el 26-M a les urnes, "allà on més els dol"

ACN L'expresident Carles Puigdemont ha lamentat la decisió de la Mesa del Congrés de suspendre els diputats presos, seguint les indicacions de l'informe dels lletrats. En una piulada a Twitter, ha afirmat: "El gest era nomenar catalans per presidir cambres perquè suspenguin els representants dels catalans. Tot queda clar". Davant la suspensió, el cap de llista de Lliures per Europa a les eleccions europees ha fet una crida a "respondre" el 26-M "allà on més els dol" acudint a les urnes. Prèviament, en un acte a Brussel·les, Puigdemont havia assenyalat que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el del Senat, Manuel Cruz, tenien una oportunitat "colossal" de dir "prou" i els ha advertit que suspendre els diputats i els senadors presos seria "prevaricar".