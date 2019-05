La Mesa del Congrés demana un informe als lletrats per decidir si la suspensió implica una rebaixa de la majoria absoluta

Podria passar de 176 escons a 174 i aplanar la investidura de Sánchez sense les forces independentistes

ACN La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha anunciat aquest divendres que la Mesa ha encarregat als serveis jurídics del Congrés un informe urgent sobre el "còmput de majories" fruit de la suspensió d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. L'informe haurà de determinar si –mentre estiguin suspesos i no renunciïn a l'escó- cal rebaixar la majoria absoluta del Congrés a 174 escons, dos menys que els 176 que la marquen actualment. La Mesa veurà l'informe previsiblement la setmana que ve. La rebaixa acostaria Sánchez a una eventual investidura sense necessitar el 'sí' o l'abstenció de les forces independentistes. Sánchez en tindria prou amb els suports que ha obtingut, per exemple, a la votació de Meritxell Batet a la presidència del Congrés, perquè Grup Socialista, Podem, PNB, Compromís, CC i PRC sumen 175 escons.



De fet, l'informe dels lletrats que a servit de base a la suspensió ja apunta en aquesta direcció. Assegura que "correspondria a la Mesa resoldre qüestions tals com l'abast de la suspensió, la determinació del número de membres de dret de la cambra durant el temps que duri la suspensió als efectes del còmput de la majoria absoluta, de la determinació de la composició dels diferents òrgans, de la fixació de cupos, etc".