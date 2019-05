El Suprem torna la pilota a Batet i reitera que la suspensió dels diputats presos correspon al Congrés

Marchena diu que és «inviable» elaborar l'informe sobre l'aplicació del 384bis que li demanava la presidenta de la cambra baixa

ACN El president de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha tornat la pilota a la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, sobre la suspensió dels diputats presos. En un ofici, assenyala que la "necessitat de limitar-se a reiterar" el que ja van comunicar al Congrés en una interlocutòria que li va notificar el 14 de maig.



En aquella resolució, els magistrats apuntaven el camí a seguir per suspendre els diputats presos i esmentaven l'article 21 del reglament de la cambra baixa, que preveu la suspensió de diputats que estan empresonats. A més, diu que és "inviable" elaborar l'informe que els sol·licitava Batet, que volia que el tribunal fes aclariments sobre si es podia suspendre els diputats empresonats a través de la via del 384 bis. Es tracta del mateix article de la Llei d'Enjudiciament Judicial que va fer servir el magistrat instructor Pablo Llarena el juliol per suspendre els diputats al Parlament.