Discrepàncies entre els pèrits d'acusació i defensa en el cost dels locals de l'1-O

Els tècnics de la fiscalia calculen el valor durant 24 hores i sobre la totalitat de l'edifici però reconeixen que fan "un exercici teòric i estimatiu"

ACN El tribunal de l'1-O ha assistit a la primera pericial on s'han contrastat informes encarregats per la fiscalia i l'advocacia de l'Estat amb la contrapericial dels de la defensa (la de l'exconsellera Dolors Bassa) sobre el valor d'us per arrendament dels locals que es van fer servir l'1-O.



Els pèrits de l'acusació sostenen que el valor dels 2.259 dels locals analitzats haurien tingut un cost de 900.000 euros si s'haguessin llogat. El valor es calcula en base a la totalitat de la superfície i si s'hagués llogat per 24 hores. Han reconegut, però, que els que se'ls demana és un "exercici teòric i estimatiu" perquè el 85% dels municipis de Catalunya no tenen dades penjades a Internet, per exemple, i reconeixen que hi ha errors que "corregeix l'estadística".



En canvi, els pèrits de Bassa sostenen que no es pot calcular aquest valor perquè els edificis públics "no estan al mercat de lloguer" i han qüestionat les afirmacions dels pèrits de l'acusació.