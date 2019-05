Confirmen que el cos sense vida localitzat dimarts al Prat és el de Janet Jumillas

La víctima va desaparèixer el 13 de març a Cornellà de Llobregat

ACN Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos sense vida localitzat dimarts en un magatzem al Prat de Llobregat és el de Janet Jumillas, la veïna de Viladecans que va desaparèixer el passat 13 de març a Cornellà de Llobregat. L'autòpsia que es va practicar dimecres no va permetre identificar el cos inicialment per l'estat de descomposició en què es trobava, però finalment s'ha pogut confirmar aquest dijous el que tothom sospitava. De fet, el cadàver portava la roba de Jumillas. Més de 200 veïns de Viladecans es van concentrar dimecres al vespre a la plaça de la Vila per recordar la víctima. Un home de 32 anys està empresonat com a presumpte responsable de la seva mort.