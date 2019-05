La fiscalia demana la «suspensió immediata» dels diputats empresonats

Vol que se'ls aparti en aplicació del mateix article que en el cas del Parlament i no esperar a veure com les cambres interpreten el seu reglament

ACN La fiscalia ha remès un escrit a la Sala Penal del Tribunal Suprem per demanar-li que comuniqui a la Mesa del Congrés i el Senat "l'aplicació immediata" de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) per suspendre els diputats empresonats. La fiscalia ha fet públic l'escrit l'endemà que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva hagin pres possessió com a diputats i senador (en el cas de Romeva).



El ministeri públic considera que el Suprem ha de prendre la iniciativa i instar les cambres a aplicar aquest precepte legal. Aquest és el procediment que es va seguir el juliol passat quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va demanar al Parlament que suspengués els diputats en presó preventiva i processats per rebel·lió (en base a l'article 384bis) i que havien estat escollits el 21 de desembre de 2017. En canvi, els magistrats del tribunal s'havien decantat perquè fossin el Congrés i el Senat qui suspenguessin els diputats empresonats aplicant el reglament de les cambres i sense necessitat que el Suprem els hagués d'instar a fer res.