Turull des del Congrés: «Ens agradaria fer molt més del que de moment ens estan deixant fer com a diputats»

El diputat electe de JxCat demana demana als altres representants de la cambra baixa que no impedeixin la seva feina

ACN El diputat electe de JxCat Jordi Turull ha dit que li agradaria "fer molt més" del que fins ara els "estan deixant fer" amb la seva condició de diputats. "Esperem que els representants del Congrés dels Diputats que ho son gràcies a les urnes no ens impedeixin que puguem fer de diputats a aquells que ens han posat a la presó per posar urnes", ha reclamat Turull en un vídeo gravat al Congrés, on ha anat a tramitar la seva acta de diputat aquest dilluns al matí.



Turull ha dit que estan al Congrés "per servir els ciutadans de Catalunya" i s'ha mostrat confiat de poder fer "molta feina". Turull ha estat aquest dilluns al matí al Congrés dels Diputats per recollir les credencials que l'acrediten com a Diputat acompanyat de Jordi Sànchez, Josep Rull i Oriol Junqueras.