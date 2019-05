PRESENTACIÓ

DS3 Crossback, ofensiva Crossover

LA MARCA DE LUXE FRANCESA AMPLIA EL SEU CATÀLEG SUV AMB AQUEST MODEL DE LA SEVA GAMMA

CROSSBACK, QUE ESTRENA UNA VARIANT DE MIDA COMPACTA COMPLETAMENT NOVA

JOSÉ B. PINO | BARCELONA Amb l’arribada del nou DS 3 Crossback la marca francesa DS, creada originalment l'any 2009 com una divisió d'alta gamma de la també francesa Citroën, segueix complint la promesa de presentar un vehicle nou cada any. Una promesa que va realitzar l’any 2015 el seu cap, Yves Bonnefont, quan DS Automobiles es constituïa definitivament com una marca independent i es posiciovana com a divisió de cotxes de luxe i d'altes prestacions dins del grup PSA.







I és que la jove marca segueix creixent i complint els seus objectius. Després d'un 2018 en què es van matricular 4.325 DS -gràcies en gran part a l'exitós llançament del DS 7 Crossback, que va arribar fins a les 2.020 unitats venudes en nou mesos, el 40% de les quals amb l'acabat més alt-, DS entrava al rànquing de les 10 premium més venudes a Espanya.



Amb els seus 4,12 metres de longitud, 1,53 d'alçada i 1,79 d'amplada, el nou DS 3 Crossback és un SUV compacte que amplia la gamma de la marca en un dels segments de major creixement, com és el dels SUV urbans. En el seu disseny exterior, modern i elegant ja es poden apreciar alguns dels detalls d'alta gamma que incorpora aquest petit SUV, com poden ser la nova generació de fars «full led», les juntes invisibles de les finestretes, la línia de sostre que prescindeix d'antena o els tiradors de les portes escamotejables.







D'altra banda, es tracta d'un model gairebé totalment personalitzable gràcies als 10 colors de carrosseria, 10 tipus de llantes de 17 i 18 polzades i 3 colors de sostre disponibles, que permeten un gran nombre de combinacions exteriors. A més, s'ofereix en 5 versions o «Inspiracions DS», Montmartre (accés), Bastille, Performance Line, Rivoli, Opera i una edició limitada «La Première» disponible durant l'oferta inicial de llançament.



L'habitacle, ampli, tecnològic i de disseny modern, ofereix un alt nivell d'acabat, amb un quadre de comandaments recobert de materials nobles o un lloc de conducció 100% digital i una pantalla tàctil de 10,3 polzades en format HD. També ofereix una àmplia gamma de solucions tecnològiques, com ara la il·luminació Matrix led Vision, que permet conduir amb els llums llargs sense enlluernar la resta de conductors, el Drive Assist, el Park Pilot o el DS Smart Access, un sistema que permet, a través d'una aplicació al mòbil o tablet del propietari, donar accés a un familiar o amic (fins a 5 a la vegada) que podran desbloquejar i arrencar el cotxe amb el seu propi telèfon dins d'un interval de temps definit. Pel que fa al maleter, la banqueta del darrere dividida en 2/3-1/3, permet augmentar el volum del mateix de 350 a 1.050 litres.







Ja sota el capó podem disposar d’un total de tres motors de gasolina PureTech, tots ells tricilíndrics, de 100, 130 i 155 cv o dues versions dièsel BlueHDi, de 100 i 130 cv. Les mecàniques més petites (100 cv) van associades a un canvi manual de 6 velocitats, mentre que la resta van associades a una caixa automàtica de 8 relacions. El DS 3 Crossback està disponible des de 23.700 euros.



ELÈCTRIC E-tense

Durant la segona meitat d'aquest any arribarà unaanomenada DS 3 Crossback E-tense i que, gràcies a la plataforma CMP sobre la qual està construït aquest model, ofereix el mateix espai interior i de maleter que les versions de combustió. Aquest model es mourà amb un motor elèctric de 100 kW (136 cv), alimentat per una bateria d’ions de liti amb una capacitat de 50 kWh, i homologa unaaproximadament.