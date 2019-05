Em poden multar per utilitzar el telèfon mòbil en un semàfor?

Si mirem la pantalla mentre esperem que el semàfor es posi en verd, no parem atenció al nostre voltant

MARINA BARANOVA Utilitzar el telèfon mòbil al volant és una de les distraccions més habituals entre els conductors espanyols, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), i com que es tractar d'una infracció greu comporta una sanció de 200 euros i la retirada de tres punts del permís de conduir. El que està clar és que l'ús del mòbil i el cotxe són incompatibles en termes de seguretat viària, motiu pel qual la seva prohibició engloba totes les situacions en el Codi de Circulació, inclòs el seu ús mentre el vehicle està aturat en un semàfor.



Són molts els conductors que pensen que si el cotxe està aturat en un semàfor és legal utilitzar el telèfon mòbil, una situació que s'allunya molt de la realitat. Tot i que el vehicle estigui aturat, mentre dediquem uns minuts a mirar el mòbil, no estem prestant atenció a tot allò que passa al nostre voltant, fonamental a l'hora de conduir i per tant sancionable.



Segons la DGT, després d'un minut i mig de parlar pel mòbil, fins i tot utilitzant el mans lliures, no percebem el 40% dels senyals, la nostra velocitat baixa un 12%, el nostre ritme cardíac s'accelera bruscament durant la trucada i tardem bastant més temps a reaccionar davant d'un imprevist.



Així mateix, segons un estudi realitzat pel departament d'Òptica de la Universitat de Granada, l'ús del WhatsApp al volant també deteriora significativament el rendiment en la conducció, alhora que augmenta el nombre d'accidents fins a un 134,5% en usuaris majors de 55 anys.



Per aquest motiu, amb el pas dels anys s'ha augmentat la vigilància sobre aquest tipus d'infraccions. Actualment es detecten a través de controls rutinaris a la carretera, patrulles que circulen, cotxes camuflats i agents de paisà, dispositius fixos situats a les carreteres, i a través de càmeres que capten si estem utilitzant el mòbil al volant o si estem circulant sense el cinturó de seguretat.