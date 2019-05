NOVA CONCEPT STORE

Sala Team obre una Concept Store Suzuki a Terrassa

EL GRUP D'AUTOMOCIÓ S'ESTRENA AL VALLÈS OCCIDENTAL AMB UNA BOTIGA COMERCIAL UBICADA AL CARRER DE LA FONT VELLA,87

SERGIO DOMÍNGUEZ | MANRESA El grup d’Automoció Sala Team ha estrenat recentment una nova concessió Suzuki a la ciutat de Terrassa. Fins ara el grup tenia presència a la Catalunya Central, la Cerdanya i les comarques de Lleida, però la marca japonesa ha optat per créixer cap al Vallès Occidental juntament amb Sala Team. D’aquesta manera acaba un període de set anys sense que la capital egarenca disposés d’un concessionari oficial Suzuki.







La nova instal•lació, que els mateixos responsables de Sala Team la denominen Concept Store, respon a una prova pilot realitzada conjuntament amb la direcció de Suzuki i fuig del concepte clàssic de concessionari. De fet, es tracta d’una botiga en format boutique ubicada al bell mig de la ciutat. Això es tradueix en un local de dimensions molt més reduïdes que les d’un concessionari tradicional, amb una exposició formada per dos cotxes que es renova setmanalment.



TRES ZONES DIFERENCIADES

Les portes d’aquesta nova Concept Store –la primera d’aquest tipus a tot l’Estat– estan sempre obertes, i tothom qui entri podrà gaudir de tres zones diferenciades. En unes troben els vehicles d’exposició, marxandatge i una zona d’espera confortable per al visitant, que pot configurar el model que vulgui.Si el client està interessat en algun vehicle en particular pot accedir a un, en el qual es troba l’assessor comercial que realitza la simulació de compra. Es podria pensar que tractant-se d’una botiga petita no es pot provar el vehicle que es vol adquirir, però per això s’ha ideat un–ubicat a la part posterior del local– on es troben els models més demanats, que es poden provar com en un concessionari tradicional.Els responsables de Sala Team asseguren que aquest nou espai comercial «és com una botiga de roba, molt moderna», i que no cal patir pel taller perquè «també hem absorbit un servei oficial Suzuki a Terrassa, ubicat a la carretera de Barcelona». Amb aquesta nova estratègia, Sala Team i Suzuki esperen augmentar la presència en aquesta zona del Vallès i créixer en quota de mercat.La nova Concept Store Suzuki es troba situada al carrer de la, la principal zona comercial de Terrassa. I, de fet, els seus horaris també són d’espai comercial: dilluns de 16 a 20h, de dimarts a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20 h, i dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20.30 h