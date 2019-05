PRESENTACIÓ

Ford Kuga 2019, revolució elèctrica

EL NOU KUGA ARRIBA AMB UN MOTOR HÍBRID, UN ALTRE MICROHÍBRID I UN HÍBRID ENDOLLABLE

VICENTE MONTORO / EDGAR VIVÓ | AMSTERDAM Ford ha presentat recentment el nou Kuga 2019, un model que canvia la seva estructura per oferir més habitabilitat interior i optimitzar-ne el disseny. El nou SUV de la marca americana també amplia les ajudes a la conducció i la qualitat de vida a bord, a més de sumar noves motoritzacions electrificades que el converteixen en el primer model de la marca disponible amb un sistema híbrid, híbrid endollable i microhíbrid.







El Kuga híbrid combina un motor de gasolina de 2.5 litres, un motor elèctric, un generador, una bateria i una transmissió automàtica amb divisor de potència. Aquesta variant oferirà emissions a partir dels 130 g/km de CO2 i consums homologats de tan sols 5,6 l/100 km.



El Kuga híbrid endollable, que estarà disponible des del llançament del model, conjuga un motor de gasolina de 2.5 litres, un motor elèctric, un generador i una bateria de 14.4 kWh per generar 225 CV i oferir una autonomia de conducció totalment elèctrica de 50 km. Amb això s’aconsegueix reduir el consum en 1,2 l/100 km i les emissions en en 29 g/km. La bateria de 14.4 kWh es pot carregar a una font de 230 volts en unes 4 hores. A través dels modes EV Auto, EV Now, EV Later i EV Charge, els conductors poden triar quan i com utilitzar l’energia de la bateria. A més, el mode EV Auto prioritza l’eficiència del combustible.







El Kuga EcoBlue Hybrid optimitza el motor dièsel EcoBlue de 2.0 litres i 150 CV de Ford per aconseguir un consum de 5 l/100 km i unes emissions de CO2 de 132 g/km. El sistema microhíbrid utilitza un arrencador/generador que substitueix l’alternador i permet la recuperació i l’emmagatzematge d’energia durant les desacceleracions, alhora que carrega una bateria d’ió liti de 48 volts refrigerada amb aire. Alhora, també actua com a motor i fa funcionar els sistemes auxiliars elèctrics del vehicle. De la mateixa manera, el sistema de 48 volts també afavoreix que la tecnologia Auto Start-Stop s’activi més, per assolir les excel·lents xifres de consum que anuncia.



Gasolina i dièsel

El nou Kuga també estarà disponible amb propulsors de gasolina i dièsel. El motor dièsel més potent és l’EcoBlue de, i el més frugal és l’EcoBlue d’1.5 litres i 120 CV. Quant a les opcions de gasolina, està disponible amb el motor EcoBoost d’1.5 litres amb 120 i 150 CV. Ford anuncia consums de fins a 6,5 l/100 km i emissions de 149 g/km, gràcies al primer sistema de desactivació de cilindres per a un motor de tres cilindres. Una altra novetat del Kuga és una transmissió automàtica de vuit velocitats, disponible amb els motors EcoBlue d’1.5 litres de 120 CV i EcoBlue 2.0.Per primer cop també s’ofereix la, que permet ajustar la resposta de l’accelerador, la resistència de la direcció i el control de tracció amb diferents modes: Normal, Sport i Eco, i «lliscant» per a una conducció off- road. Finalment, cal destacar que el nou Kuga ofereix un disseny més atractiu i una gran càrrega tecnològica.