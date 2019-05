SET RUTES PER LES ILLES CANÀRIES

Recorrem l'Illa Serena de La Gomera al volant del Toyota RAV4

EN AQUESTA RUTA EN DUES ETAPES AL VOLANT DEL RAV4 HÍBRID AMB FINAL A LA GOMERA ENS DEIXEM SEDUIR PEL GARAJONAY, EL PRINCIPA LTRESOR NATURAL DE L'ILLA

AGUSTÍN DÉNIZ / RÓBER MARTÍ | CANÀRIES No podíem iniciar el nostre itinerari per La Gomera sense fer una breu ressenya del seu passat històric. Coneguda també com l’illa colombina, el seu nom fa referència a la visita de Cristòfor Colom en la seva última escala abans de partir rumb al nou món l’any 1492. Bona part del patrimoni cultural i arquitectònic de l’illa s’associa al pas del descobridor per aquest enclavament estratègic en la que aleshores encara era una incerta travessia cap a les Índies. I precisament des d’aquí, des del port de la capital on vam arribar provinents de la Palma, emprenem el camí en aquest segon capítol al volant del Toyota RAV4 híbrid.







La Gomera, amb els seus 373 km2, és la tercera illa més petita en extensió, si hi incloem La Graciosa, i, per tant, la seva xarxa de carreteres és molt senzilla. Dues vies principals vertebren qualsevol ruta en cotxe amb origen a San Sebastián, l’amable capital costanera. La primera és la GM-1 o carretera general del nord, que va en direcció a Hermigua, Agulo, Vallehermoso i Valle Gran Rey. La segona és la GM-2, que a partir d’un trencall ens connecta amb Alajeró, l’últim dels seus municipis. Sobre la també coneguda com a carretera general del sud dirigim els nostres primers passos en clara ascensió cap al cor del parc nacional de Garajonay, on situem el final del nostre passeig d’avui.



Ja vam apuntar en el recorregut anterior per «l’illa bonica» que la cinquena generació del RAV4 porta novetats importants respecte a l’edició anterior. Més enllà dels preceptius canvis en la seva fisonomia, el sistema de propulsió híbrid, al qual s’afegeix un nou conjunt de bateries autorrecargables millorades, presenta una configuració completament nova. La cilindrada del motor de gasolina de cicle Atkinson augmenta fins als 2.5 litres, de manera que la potència del conjunt també creix fins a uns molt destacables 218 CV en la versió 4x2.

La seva empenta ens resulta excepcionalment útil a l’hora d’afrontar el primer ascens. Una curta parada per albirar la tranquil·la població de San Sebastián ens permet comprovar el relleu escarpat i com la carretera serpenteja sense descans darrere nostre. No obstant això, aquesta no seria la tònica general.







Davant d’un recorregut d’aquestes característiques l’exigència de potència del conjunt híbrid és més gran. Això penalitza lleugerament els índexs oferts pel fabricant en termes de consum. La notícia positiva és que, comparat amb la generació anterior, l’ascens a la part alta de l’illa es realitza a un ritme molt alegre, la qual cosa, unida a la seva nova arquitectura i al baix centre de gravetat, proporciona més diversió durant la conducció.

El següent punt del nostre itinerari és el mirador del Morro de Agando. Abans, i just en els límits del conjunt natural de Garajonay, l’illa mostra una de les seves principals curiositats en forma de frondosos arbres de laurisilva, a l’alçada d’una petita desviació cap a l’ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Aquí ens trobem amb un petit camí de terra i, per tant, amb el principal repte que ens havíem marcat per a la ruta d’avui.







L’ENTORN SUGGESTIU D’EL CEDRO

Uns pocs quilòmetres, limitats en part per l’extensió de la pista que discorre pel bosc d’El Cedro, van servir per comprovar quin és el potencial del nou RAV4 en un terreny que tradicionalment. Abans d’arribar-hi realitzem dues visites marcades amb un punt vermell al mapa. En primer lloc, l’esmentat mirador, amb una perspectiva inigualable sobre el monument natural de Los Roques format pels monòlits d’Ojila, Carmona i, el més espectacular i conegut, el Roque de Agando, amb els seus 1.250 metres sobre el nivell del mar. Tot seguit, una primera incursió en el que sens dubte és el gran tresor natural de l’illa:Impressiona la manera en què la frondositat del bosc, un dels més antics d’Europa, amb prou feines permet el pas de la llum del sol, circumstància que es combina amb una humitat elevada i li atorga el seu aspecte tan característic. I així, després de desfer el camí i prendre rumb per la CV-14, arribem al vial per anar al nostre últim destí. Vam optar per emular el silenci que acompanya el recorregut accionant el, generalment reservat a trajectes urbans.En descens, gràcies a la frenada regenerativa,. Sobre el camí que condueix al barranc d’El Cedro mantenim aquesta condició, gairebé com si passéssim de puntetes, per la qual cosa establim una velocitat amb la qual també poguem gaudir d’un escenari tan màgic. La ruta no ofereix una gran exigència, però és suficient per apreciar la seva capacitat de tracció i l’efectivitat amb què es desenvolupa el xassís i la suspensió sobre pistes no asfaltades.D’aquesta manera conclou aquesta doble visita a La Palma i La Gomera al volant del nou RAV4 híbrid. La propera ruta, la darrera d'aquesta sèrie, ens portarà a l’illa d’El Hierro al volant del nou Mazda3.