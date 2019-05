NOVETAT

Porsche Cayenne Cupè, un SUV amb molt estil

LA MARCA DE STUTTGART PRESENTA UN NOU TIPUS DE CARROSSERIA PER AL SEU TOTCAMÍ MÉS EMBLEMÀTIC

SERGIO DOMÍNGUEZ | MANRESA Amb la mateixa elegància que el model original però amb l’atractiu d’una carrosseria cupè. Així és com es presenta la nova versió del Porsche Cayenne, que ofereix un disseny més dinàmic i que, segons la mateixa marca, ara és més progressiu, atlètic i emocional.



El canvi principal del nou Cayenne Cupè el trobem al seu disseny, especialment a la part posterior. Una zona on s’ha inclòs una línia de sostre descendent força inclinada que disposa d’un aleró fixe i d’un altre adaptatiu que es desplega un total de 135 mm a partir dels 90 km/h. Però no només canvia la part posterior, ja que el parabrisa davanter i el pilar A són més petits que els del Cayenne convencional, l’altura del sostre s’ha reduit en 20 mm, les places posteriors disposen de seients individuals i el la part superior disposa d’un sostre panoràmic fixe de cristal de sèrie i d’un altre opcional de fibra de carboni.



Malgrat la carrosseria cupè, la capacitat del maleter gaudeix de 625 litres, ampliables a 1.540 si abatem els seients posteriors. A més, els passatgers de les places posteriors seuen 30 mm més baixos que al Cayenne normal.



Motors molt potents

Quan arribi al mercat, el nou Cayenne Cupè disposarà de dos motors d’alt rendiment. En primer lloc estarà disponible el propulsori tres litres que desenvolupa una potència dei un parell de 450 Nm. Amb aquesta mecànica el SUV alemany és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 6 segons, xifra que baixa fins als 5,9 en el cas d’equipar el paquet opcional Sport Chrono. En segon lloc, podrem optar pel propulsorque desenvolupa una potència dei un parell de 770 Nm. En aquest cas, l’acceleració de 0 a 100 km/h es resol en tan sols 3,9 segons i la velocitat màxima arriba als 286 km/h.Ja es poden fer comandes del nou Cayenne Cupè, que arribarà als concessionaris a final del mes de maig amb un preu que parteix dels