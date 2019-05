Saps quants metres avances amb el cotxe mentre mires el mòbil?

Enviar missatges o fer una trucada et fa córrer més risc del que et penses

ACN | BARCELONA El Servei Català de Trànsit té com a principal repte combatre els conductors que fan servir el mòbil mentre condueixen. En un any han augmentat un 20% les multes per aquest motiu. I és que asseguren que, si se circula a 50 quilòmetres per hora i es deixa de prestar atenció durant cinc segons, el temps que es tarda a agafar i desbloquejar un terminal, es recorren 69 metres.



I si es fa una trucada? Si es marca un número de telèfon a 80 quilòmetres per hora i, per tant, es desvia l'atenció durant 8 segons, són 177 metres els que s'avancen sense mirar a la carretera. Són càlculs facilitats pel SCT.



"Encara que es desviï l'atenció un instant és molt perillós. El que tens davant el vidre quan condueixes és totalment diferent del que veus un segon després", subratlla la directora del SCT, Eugenia Doménech.