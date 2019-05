Un lladre mor a Palma en quedar-li el cap atrapat en el local que volia robar

Va tractar de forçar la porta i aquesta l'ha acabat estrangulant en tornar a la seva posició original

LORENZO MARINA Un lladre ha tingut l'ocurrència d'intentar robar en un local de Palma sense sospesar els riscos. L'home ha mort en intentar forçar la porta per colar-se a l'interior. Quan aquesta ha tornat a la seva posició original, l'ha estrangulat.



L'empleada de la neteja d'aquest local ha estat qui ha trobat l'home aquest matí, amb el cos fora i el cap atrapat a l'interior.



Els serveis d'emergència només han pogut certificar la defunció de la víctima. Agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional han obert una investigació per intentar aclarir les circumstàncies que ha envoltat l'estranya mort de la víctima.



En primera instància, els investigadors han sospesat la possibilitat que el mort pogués tractar-se d'una persona que estava atrapada a l'interior. D'acord amb aquesta hipòtesi, hauria intentat sortir al carrer desesperadament en despertar-se. Finalment aquesta teoria s'ha descartat.



La porta havia estat forçada cap a l'interior amb la inequívoca intenció d'entrar al local. El presumpte lladre hauria aprofitat la seva extrema complexió prima per obrir un forat que creia suficient perquè el seu cos es pogués colar en l'establiment i poder així robar al seu aire.



Però quan el malfactor es colava per l'obertura, la porta ha recobrat la seva posició original. El cap del lladre ha quedat a l'interior i el cos fora. La mort li hauria sobrevingut per asfíxia.