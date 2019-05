Un home executa una gossa moribunda i abandonada amb dos trets d'escopeta en un poble de Jaén

Un altre animal va ser disparat a la columna vertebral

REDACCIÓ Una protectora de la província de Jaén, ha denunciat la mort a trets d'escopeta d'una gossa de raça pastor alemany, que va ser "executada", mentre que una altra va ser ferida a la columna.



Els fets es van produir quan dues femelles de pastor alemany van ser abandonades al municipi de La Higuera-Arjonilla. Dos voluntaris de l'associació estaven buscant als animals, que deambulaven per la localitat.



Dimecres es va produir l'atac a una ovella d'un ramader de la zona. Els voluntaris de la protectora van preparar dues gàbies trampa per atrapar-les. Va ser aleshores quan van escoltar quatre trets d'escopeta. Poc després van trobar una de les gosses mortes, amb dos trets al coll, que havia mort dessagnant-se. L'altra havia desaparegut. La gossa morta estava a uns metres d'una de les gàbies. Posteriorment van trobar a l'altra gossa, ferida, amb un impacte de bala a la columna que li impedeix caminar i un altre per la cua, que podria haver afectat el còlon i al control dels esfínters.



Segons informa La Voz de Jaén, la Guàrdia Civil va interrogar l'autor dels trets i li va retirar l'arma.