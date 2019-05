Detinguda una quiosquera valenciana que venia kits per fumar porros a menors

L'equip, distribuït en una bosseta, incloïa tabac, una pedra de haixix i un xiclet

V.S.L. La Policia Local de Puçol, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha detingut la propietària d'un quiosc d'aquesta localitat valenciana per vendre kits per fumar porros, que incloïen cànnabis, paper de fumar, tabac i un xiclet, a menors d'edat.



Segons ha explicat a EFE el cap de la Policia Local de Puçol, Vicente Giménez, aquesta detenció és fruit d'una investigació conjunta que s'ha desenvolupat durant prop d'un mes i mig.



La dona va ser detinguda el passat dijous i posteriorment posada a disposició judicial.



"Les nostres sospites es van iniciar quan dos agents de la Policia Local, en un control rutinari, van trobar aquest kit a uns xavals als que van registrar després de fer uns moviments estranys", ha explicat a EFE Vicente Giménez.



Després esbrinar on havien comprat aquesta "bosseta", que incloïa una pedra d'haixix, la Policia Local es va posar en contacte amb la Guàrdia Civil i van muntar un operatiu conjunt; durant diverses setmanes es van practicar registres i seguiments als clients de l'establiment, "la majoria menors d'edat".



Un cop obtingudes evidències suficients, els agents van sol·licitar una ordre judicial d'entrada i registre, i en aquest operatiu va ser quan van confiscar diverses quantitats d'haixix i marihuana.



La Guàrdia Civil ha continuat amb la investigació per intentar esbrinar qui proveïa de les esmentades drogues a la propietària de l'establiment.