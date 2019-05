Decapitada una missionera espanyola de 77 anys a la República Centreafricana

La religiosa portava 26 anys treballant al país

REDACCIÓ La missionera espanyola Inés Nives Sancho, de 77 anys i pertanyent a la congregació francesa de les Filles de Jesus de Massac, ha estat decapitada en un poble de la República Centreafricana.



El cos sense vida de la missionera va ser trobat "horriblement mutilat" dilluns a l'habitació on ensenyava costura en aquest llogaret propera a la frontera amb Camerun, segons informa 'L'Osservatore Romano'.



Monsenyor Juan José Aguirre, titular de la diòcesi de Bangassou des de l'any 2000, ha explicat que "persones indesitjables" van entrar a l'habitació de la missionera, "la van treure del llit" i dilluns "la van descobrir gairebé decapitada". "No se sap per què. Aquest dimarts ja ha estat enterrada", ha relatat en declaracions a la Cadena COPE.



La missionera, que també té nacionalitat francesa, portava 26 anys treballant al país. De moment, es desconeix l'autoria d'aquesta acció.



El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha donat el seu condol i el seu afecte a la família de la missionera i també a la de Fernando Hernández, el missioner salesià que va ser assassinat la passada setmana a Burkina Faso.



"Una abraçada a les seves congregacions i el meu reconeixement a la seva tasca sempre al servei dels més necessitats", ha escrit el cap de l'Executiu en un apunt al seu compte oficial de Twitter.