Quan es van domesticar els gossos?

Un estudi situa l'origen al sud-est d'Àsia i ho situa fa 33.000 anys - Els arqueòlegs discrepen

EFE Un nou estudi de científics xinesos sobre l'origen del gos domesticat, un tema en el qual l'arqueologia no acaba de posar-se d'acord, assegura que els primers cas que van viure amb l'ésser humà ho van fer fa 33.000 anys al sud-est de Àsia.



La investigació, realitzada per l'Institut de Zoologia de Kunming, al sud de la Xina, ha arribat a aquesta conclusió després d'examinar seqüències genòmiques de 58 cas, inclosos 12 tipus de llop gris (possiblement l'avantpassat salvatge més proper del gos), 27 gossos primitius i 19 races actuals.



Mitjançant aquests genomes, l'institut, dependent de l'Acadèmia Xinesa de Ciències, ha elaborat un mapa que mostra l'expansió del gos al llarg de milers d'anys, i mostra un lapse d'uns 20.000 anys entre els primers animals d'aquesta espècie domesticats a Àsia i els d'altres parts del món.



De fet, les primeres restes arqueològiques que fins ara havien mostrat convivència de gossos amb éssers humans daten de fa 15.000 anys i van ser trobades en jaciments paleolítics en planes de l'actual Rússia.



En aquesta època, "una subespècie de gossos ancestrals va començar a emigrar a l'Orient Mitjà, Àfrica i Europa, on van arribar fa 10.000 anys", assenyala Wang Guodong, un dels autors de l'estudi.



Va ser també llavors (fa entre 16.000 i 13.000 anys) quan els primers humans van migrar a Amèrica, a través de l'actual estret de Bering (llavors gelat per les glaciacions), i d'acord amb Wang ja estaven acompanyats per gossos domesticats.



L'estudi científic xinès ha estat publicat a la revista científica internacional "Cell Research", tot i que els treballs dels investigadors continuen per poder determinar amb més exactitud geogràfica i temporal l'origen del millor amic de l'home.