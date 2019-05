«Juego de tronos»: nova teoria sobre la guerra entre Bran Stark i el Rei de la nit

Les anteriors temporades de la sèrie han deixat clar que hi ha una connexió ancestral entre els dos personatges

EP Queda cada vegada menys temps perquè arribi la vuitena i última temporada de 'Juego de tronos'. Són molts els temes que queden per resoldre durant els darrers sis episodis i, entre ells, hi ha l'estranya connexió entre Bran, el Corb de Tres Ulls, i el poderós Rei de la Nit.

Què amaga el seu passat?



Les anteriors temporades de Juego de tronos han deixat clar que hi ha una connexió ancestral entre els dos personatges. Durant molt de temps, les teories del fandom apuntaven que podrien ser fins i tot la mateixa persona. Però també pot ser que siguin simplement enemics des de fa molt, molt de temps.



Així ho explica una nova teoria de Reddit, que es remunta als orígens del conflicte entre el líder dels Caminants Blancs i el Corb de Tres Ulls, que ara habita dins de Bran. Tot sorgeix arran d'uns comentaris de l'actor Vladimir Furdik, que encarna el líder dels Caminants Blancs, que ha assegurat que "el Rei de la Nit té un objectiu molt clar al que vol matar". Seria fàcil suposar que aquest objectiu és Jon Snow, la veritable identitat del qual en realitat és la d'Aegon Targaryen, però ... i si l'objectiu del monstre és Bran?



"El Rei de la Nit ha tingut moltes oportunitats de matar Jon", sosté aquesta teoria publicada a Reddit. "Si de veritat ho estigués volgut... ja l'hauria matat!".





Bran, l'objectiu del Rei de la nit

El naixement dels Caminants Blancs

Segons l'usuari autor de la teoria, si es descarta a Jon Snow, l'únic objectiu lògic per assassí zombie seria Bran. "Hi ha un diàleg que ens diu que Bran també és molt important. Quan parla amb Jojen Reed, ell li diu: 'només hi ha una cosa que importa, tu'.Més proves són les frases que pronuncia Bengen, que assegura que "d'una manera o una altra el Rei de la Nit trobarà el camí cap als homes, i llavors anirà a per tu", o les paraules de l'antic Corb de Tres Ulls, qui, després del primer contacte entre Bran i el Caminant, assegura que "ell ??t'ha tocat! 'Sap que ets aquí! i vindrà a per tu".Però, a què es deu aquesta obsessió pel fill mitjà dels Stark? "La raó és simple, és el Corb de Tres Ulls. Però hi ha més coses a tenir en compte!", assegura la teoria. "Si has vist l'entrevista amb Isaac Hempstead-Wright (Bran), ell afirma que són enemics antics". "També va dir que els Fills del Bosc de la cova del Corb de Tres Ulls es van col·locar allà deliberadament per evitar que ningú es convertís en el nou Corb. Així que el Rei de la Nit no vol que ningú sigui el Corb de Tres Ulls. ' Ningú! Són enemics ancestrals ", resumeix l'usuari valent-se dels comentaris de l'actor.Per a la següent part de la teoria cal recordar algunes coses de la història més antiga de Ponent. Així, cal recordar que els Caminants Blancs van ser creats pels Fills del Bosc per protegir-se de l'imparable avanç dels Primers Homes. Per desgràcia, van perdre el control sobre les criatures que van amenaçar amb destruir tots els éssers vius.Va ser llavors quan Bran El Constructor va ajudar a construir el mur de gel durant la Guerra Abans de l'Alba, una barrera mastodòntica reforçada amb encanteris i conjurs que protegia els habitants de Ponent de les amenaces del Món Salvatge.Durant aquesta Guerra, els Set Regnes van ser salvats per Azor Ahai. La nova teoria especula amb la possibilitat que aquest personatge fos en realitat el primer Corb de Tres Ulls, Bran El Constructor, que va ajudar a fer retrocedir als Caminantes Blancs i construir el (gairebé) indestructible Mur de Gel."Així que l'últim heroi i els Fills del Bosc van crear un ser que pot destruir el Rei de la Nit. Li van donar a aquest home el poder necessari per acabar amb el seu enemic. Per això el Rei de la Nit ha evitat que nous Corbs de Tres ulls siguin entrenats. Per això el Rei de la Nit va matar Bloodraven i intenta matar en Bran. És l'únic que pot detenir-lo! ".