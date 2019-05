Trucs per netejar la mampara de la dutxa sense gaire esforç

Mantenir la higiene del bany és important, no només per estètica sinó també per cuidar la teva salut

Les mampares són un dels elements més lluents del bany, però es resisteixen a estar immaculades perquè acumulen brutícia fàcilment. Els residus de calç que es troben en l'aigua i en les restes de sabó s'enganxen a la superfície i els donen un aspecte opac i deixat. A més, mantenir la higiene del bany és molt important no només per imatge sinó també per tenir cura de la teva salut i la de la teva família.



No obstant això aconseguir que la mampara del bany llueixi com en els catàlegs no és un procés tan complicat si es prenen una sèrie de mesures.





Mampara de plàstic

Mampara de vidre

Problemes seriosos de calç

Trucs per netejar la dutxa

Manteniment diari de la mampara

Si tens una mampara de plàstic al bany comprovaràs què poc aguanta lluent. El plàstic s'embruta més ràpid que el vidre, de manera que cal prendre accions i almenys una vegada a la setmana netejar-la amb la següent barreja: prepara un pot d'esprai amb una mica d'amoníac, alcohol i aigua i ruixa la superfície i els carrils. A continuació, passa un drap humit per netejar-ho tot. Utilitza guants i mascareta quan ho posis per evitar patir qualsevol tipus de reacció.A part dels productes específics que podem trobar a la secció de neteja dels supermercats, tots tenim al rebost un dels millors netejadors i desinfectants naturals que existeixen: el vinagre.Per netejar una mampara de vidre és millor utilitzar vinagre, ja que no taca ni deteriora a diferència d'altres productes. Aboca en un pot una mica de vinagre i abans que bulli, treu-lo i fica-ho en un pot amb esprai. Ruixa aquest contingut a la mampara i deixa que actuï com a mínim cinc minuts. A continuació, amb un drap humit, frega la mampara. Veuràs com les taques de calç i la resta de brutícia desapareixen. Perquè el resultat sigui perfecte, treu-li lluentor a la mampara amb un drap sec.Si les taques de calç es resisteixen al poder del vinagre, prova a barrejar-ho amb dues cullerades de bicarbonat de sodi. Aplica la barreja sobre la mampara i deixa-ho actuar durant 20 minuts per retirar posteriorment amb un drap humit. Et sorprendrà el seu resultat.Un altre remei casolà molt efectiu per acabar amb la calç de la mampara és barrejar tres parts de vinagre amb una d'aigua i afegir-hi dues cullerades de bicarbonat i el suc d'una llimona.A continuació s'ha de ruixar la barreja a la dutxa i la mampara, esperar almenys deu minuts i esbandeix-lo amb aigua calenta. A continuació, passa-li un drap sec i veuràs com llueix.Després dutxar-te, passa un drap sec per la mampara per evitar que s'acumulin les restes de brutícia.Deixa la porta o la finestra del bany oberta perquè es vagi la humitat després de la dutxa.Cada tres dies, ruixa al carril i en la mampara amb suc de llimona, per evitar que els bacteris es propaguin i es produeixi la floridura.Quan compris productes de neteja, assegurat que són aptes per a la teva mampara.