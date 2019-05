Quan acaba el termini de la declaració de la Renda?

La campanya, que va arrencar a l'abril, dóna pas al maig a la declaració presencial, abans d'acabar entre juny i juliol

La campanya de la Renda 2018 ja està en marxa des del passat mes d'abril, tot i que de moment només per a fer-la de forma telemàtica i per telèfon.



L'Agència Tributària ha programat diferents fases perquè els contribuents puguin complir les seves obligacions.



Des del passat 1 d'abril, a més de fer el tràmit per internet, aquells contribuents que prefereixen que sigui l'Agència Tributària la que els cridi per a la presentació de la seva declaració, poden concertar cita prèvia, a partir de l'1 d'abril, per internet i en els següents números de telèfon: 901 12 12 24/91 535 73 26 o 901 22 33 44/91 553 00 71.



Els que optin, en canvi, per la presentació presencial a entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració anual de Renda 2018 podran fer-ho des del pròxim 14 de maig.





Fi de la campanya de la Renda 2018

Novetats de la declaració de la Renda 2018

El termini de la campanya de 2018 finalitzarà l'1 de juliol en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 26 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte.La declaració de la renda de 2018 ja incorporarà l'exempció de les retencions de prestacions de maternitat i paternitat, així com l'ampliació de la deducció per família nombrosa, fins a 600 euros anuals, per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, entre d'altres.La campanya de l'any passat va introduir com a novetats la possibilitat de presentar declaracions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que es descarrega en els 'markets' d'Apple i Android; i sol·licitant cita prèvia per al Pla 'El truquem', pel qual l'AEAT telefona els contribuents i els confecciona i presenta la declaració per telèfon.La presentació electrònica per internet es pot fer amb DNI electrònic, certificat electrònic, Clau PIN o número de referència. Per a tots els models es pot utilitzar el DNI electrònic i / o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Clau PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.La fi de la tributació per les prestacions de maternitat i paternitat, la reducció de quota per a rendes baixes o les majors deduccions per la inversió en noves empreses, famílies nombroses o despeses de guarderia figuren entre les novetats de la campanya de la Renda 2018 que arrenca el 2 d'abril.La major part d'aquests canvis provenen de la Llei de Pressupostos de 2018, tot i que l'exempció de tributació dels permisos de maternitat i paternitat es va produir per una sentència judicial, segons apunten l'Agència Tributària i els assessors fiscals de AEDAF i REAF.