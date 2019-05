El que has de fer abans de final d´any perquè et surti a retornar la declaració

ANTONIO GALLARDO En aquests últims dies de desembre molts contribuents es juguen el resultat de la declaració de la renda que començarà a presentar-se el proper mes d'abril. Encara que tenim tot l'any per realitzar accions que permetin pagar menys o aconseguir una devolució de les quantitats pagades, és ara, quan podem més fàcilment fer balanç i podem prendre les millors decisions. Per aconseguir-ho no només cal prestar especial atenció a les possibles deduccions o reduccions a què puguem tenir dret, també a tots els seus ingressos, guanys i fins i tot pèrdues.





Encara que sigui obvi, no hem d'oblidar que, ja des de gener tenim retencions sobre guanys, ja siguin de treball, activitats professionals si ets autònom o sobre els beneficis de molts dels productes financers.Pel que fa a lesno són per a res quantitats definitives per molt que l'Agència Tributària busqui que sigui el més ajustada possible i, per això, hagis d'omplir tots els anys el model 145 de Comunicació de Dades al pagador. Aquestes quantitats poden ser insuficients, perquè, per exemple, percebis altres ingressos no subjectes a retenció, i en aquest casSi, per contra, com passa a molts contribuents tens reduccions o deduccions impositives que l'Agència Tributària no ha tingut en compte o s'ha aconseguit beneficis nous al llarg de l'any, tindràs un resultat negatiu.Per tot això,amb l'objectiu que el resultat de la declaració sigui el més proper a zero. Per això, si s'han produït modificacions que duguin a pagar més (com haver finalitzat el pagament pel seu habitatge), o menys (com tenir un fill), pugui ajustar en aquests mesos la retenció pujant-la o baixant-la.L'eterna pregunta és saber si. En termes purament financers no, ja que anticipariesots pagar sense cost fins i tot de forma fraccionada d'aquí a uns mesos en la declaració de la renda (60% abans del 30 de juny i un 40% el 5 de novembre), però per molts contribuents és més còmode anticipar aquests pagaments que fer-ho "de cop" amb la declaració.Les aportacions a(PPA), segueixen sent una de les millors formes per reduir el pagament d'impostos. Podràs restar dels teus ingressos del treball o d'activitats professionals, si és vostè autònom, fins a una quantitat límit de 8.000 euros o el 30% dels seus ingressos (la menor d'aquestes). Per això,al llarg de l'any. Tot i que les superis sempre hi ha la possibilitat de fer una aportació més gran, però sense beneficis fiscals., el resultat de les aportacions en aquest tipus de productes donarà com a resultat una devolució d'impostos, que, entre moltes opcions, pots destinar al seu torn a realitzar altres aportacions extraordinàries al teu pla de pensions.Tot i que des l'1 de gener de 2013 no hi ha deducció per als que adquireixin un nou habitatge habitual (es mantenen per als que van comprar abans del 31 de desembre de 2012), encara hi ha comunitats autònomes (a més de les hisendes forals de Navarra, Guipúscoa, Biscaia i Àlaba), queo fins i tot si s'adquireix en zones rurals.I és que, una de les partides que mésque podem trobar està en el tram autonòmic de l'impost. Hi ha moltes i és important tant que es tingui dret a aquestes (despeses estudis, assegurances de salut, pagaments per cures de majors i menors, etc.), com tenir justificació de tots aquests pagaments.Igualment cal tenir en compte. Per exemple, una última resolució de l'ha posat en dubte les donacions per pagaments voluntaris a col·legis concertats. Si estem al dia de qualsevol novetat, evitarem problemes futurs.De forma general, li la resta es dedueixen el 30%. Si parlem d'altres donacions com les que es poden realitzar a Creu Roja, a l'a Igelsia, a l'Estat oa les comunitats autònomes estaríem parlant d'una deducció del 25%.Finalment, un punt molt important està en les inversions, on hem de tenir en compte tant els beneficis com els pagaments d'impostos per aquests rendiments., si no volem pagar impostos aquest any sobre una quantiosa plusvàlua sempre podem traspassar-lo a un altre producte sense risc en el qual consolidar el guany (per exemple, d'un fons de Borsa a un fons monetari o un de garantit) , i vendre posteriorment les participacions que desitgi. També cal analitzar molt bé les minusvalies. Per a la declaració de l'any 2019, a més de compensar les pèrdues de l'exercici amb els guanys, i les dels quatre exercicis anteriors també podràs compensar fins a un 25% de pèrdues patrimonials (accions, immobles, etc.), amb els guanys de l'estalvi (dipòsits, comptes, lletres del tresor, etc.).Si analitzem correctament tots aquests punts ens evitarem sorpreses en la declaració de la renda del 2019 al mateix temps que podem aconseguir pagar menys a Hisenda i augmentar l'import d'una possible devolució.