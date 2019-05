nomenament

Prensa Ibérica nomenarà Anna Cristeto directora d'El Periódico de Catalunya en els propers dies

La periodista, actual delegada d'Europa Press a Catalunya, substituirà Enric Hernández al capdavant del diari

REDACCIÓ Prensa Ibérica nomenarà Anna Cristeto directora d'El Periódico de Catalunya en els propers dies. La periodista gironina, actual delegada d'Europa Press a Catalunya, substituirà Enric Hernández al capdavant del diari.



Cristeto és la delegada de l'agència de notícies Europa Press a Catalunya des deL 2011, on ha estat també redactora en cap d'Economia, Tribunals i Successos.



Especialista en informació econòmica i empresarial, Cristeto ha desenvolupat també la seva tasca professional a La Vanguardia i a les delegacions a Barcelona dels diaris Expansión i Gaceta de los Negocios.



Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té un postgrau en comunicació empresarial per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Va realitzaR el 2014 el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) de l'IESE Business School.